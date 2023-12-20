Крымские партизаны обнаружили место базирования военной техники оккупантов в Джанкое

База военной техники в гаражном кооперативе на окраине Джанкоя. Фото: АТЕШ

Сопротивление крымских татар и украинцев «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове обнаружил базу военной техники в гаражном кооперативе на окраине Джанкоя, информирует телеграм-канал партизан.



Согласно данным «АТЕШ», сюда периодически загоняют КАМАЗы, пока ожидают прибытие новых партий мобилизованных. Место для техники расположено недалеко от Крымской улицы на окраине города.



«Координаты места: 45.6952644, 34.3898949 Также, наши агенты продолжают замечать появление новых огневых точек по городу, включая недавно обнаруженную на железнодорожном вокзале», — отмечают партизаны.

База военной техники в гаражном кооперативе на окраине Джанкоя. Фото: АТЕШ

Ранее сопротивление подтвердило, что в РФ возникли проблемы с производством крылатых ракет. В частности, Дубненский машиностроительный завод (Московская область) не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.