Кримські партизани виявили місце базування військової техніки окупантів у Джанкої

База військової техніки у гаражному кооперативі на околиці Джанкоя. Фото: АТЕШ

Опір кримських татар та українців «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові виявив базу військової техніки у гаражному кооперативі на околиці Джанкоя, інформує телеграм-канал партизан.



За даними «АТЕШ», сюди періодично заганяють КАМАЗи, доки очікують на прибуття нових партій мобілізованих. Місце для техніки розташоване неподалік Кримської вулиці на околиці міста.



«Координати місця: 45.6952644, 34.3898949 Також наші агенти продовжують помічати появу нових вогневих точок по місту, включаючи нещодавно виявлену на залізничному вокзалі», — зазначають партизани.

База військової техніки у гаражному кооперативі на околиці Джанкоя. Фото: АТЕШ

Раніше опір підтвердив, що у РФ виникли проблеми з виробництвом крилатих ракет. Зокрема, Дубненський машинобудівний завод (Московська область) не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.