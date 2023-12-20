Совет Украина-НАТО впервые пройдет на уровне начальников вооруженных сил

Совет Украина-НАТО впервые с его основания проведут на уровне начальников вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Совет Украина-НАТО пройдет в январе 2024 года в рамках заседания военного комитета Альянса.

«Заседание военного комитета - высшего военного органа НАТО - запланировали на 17-18 января. Участие примут начальники вооруженных сил стран-союзников, а также их коллега из Швеции. Заседание пройдет под председательством главы военного комитета адмирала Роба Бауэра», — говорится в сообщении.

Напомним, Совет Украина-НАТО — это форум, в рамках которого могут проходить консультации между нашей страной и странами-членами Североатлантического альянса на разных уровнях.