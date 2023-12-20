Рада Україна-НАТО вперше пройде на рівні начальників збройних сил

Раду Україна-НАТО вперше з її заснування проведуть на рівні начальників збройних сил. Про це повідомили у прес-службі НАТО.

Рада Україна-НАТО відбудеться у січні 2024 року в рамках засідання військового комітету Альянсу.

«Засідання військового комітету – найвищого військового органу НАТО – запланували на 17-18 січня. Участь візьмуть начальники збройних сил країн-союзників, а також їхній колега зі Швеції. Засідання пройде під головуванням голови військового комітету адмірала Роба Бауера», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО — це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях.