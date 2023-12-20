В Славянске разыскивают водителя, который покинул место проишествия

В среду, 20 декабря в Славянске на улице Университетской поизошло ДТП. Один из водителей покинул место проишествия, его теперь разыскивают полицейские.

Об этом сооблщили в пресс-службе патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Автопроишествие произошло по улице Университетской возле дома 39.

По данным полиции, автопроишествие произошло в период с 13 до 14 часов, с участием красного автомобиля JAC J2 и неизвестного транспортного средства. Водитель последнего авто покинул место происшествия, к которому он причастен.

«Просим всех очевидцев или лиц, владеющих любой информацией по поводу этого события, позвонить по телефону 099 706 00 08 и помочь установить личность водителя, покинувшего место ДТП», — говорится в сообщении.



