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У Слов'янську розшукують водія, який залишив місце події

20 грудня 2023, 23:05

У Слов'янську розшукують водія, який залишив місце події

У середу, 20 грудня, у Слов'янську на вулиці Університетській сталася ДТП. Один із водіїв покинув місце події, його тепер розшукують поліцейські.

Про це повідомили в перес-службі патрульної поліції Краматорська та Слов'янська.

Автопригода сталася на вулиці Університетській біля будинку 39.

За даними поліції, автопригода сталася в період з 13 до 14 години за участю червоного автомобіля JAC J2 та невідомого транспортного засобу. Водій останнього авто залишив місце пригоди, до якої він причетний.

«Просимо всіх очевидців або осіб, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї події, зателефонувати за номером 099 706 00 08 та допомогти встановити особу водія, який залишив місце ДТП», — йдеться у повідомленні.

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