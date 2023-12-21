В Минобороны РФ сообщили, что якобы сбили ракету над акваторией Азовского моря

В Министерстве обороны РФ сообщили, что противовоздушная оборона якобы сбила ракету над акваторией Азовского моря сегодня, 21 декабря.



«Около 15:00 киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря.



Напомним, 17 декабря дроны атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. В результате попадания есть повреждения.