У Міноборони РФ повідомили, що нібито збили ракету над акваторією Азовського моря

У Міністерстві оборони РФ повідомили, що протиповітряна оборона нібито збила ракету над акваторією Азовського моря сьогодні, 21 грудня.



«Близько 15:00 київським режимом було здійснено спробу ракетної атаки по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що російськими засобами ППО українська ракета була знищена над акваторією Азовського моря.



Нагадаємо, 17 грудня дрони атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. Внаслідок влучення є пошкодження.