Слова министра Умерова о дате освобождение Крыма были искажены — представитель Минобороны

Слова министра обороны Украины Рустема Умерова в разговоре с представителями немецкого издания Bild относительно сроков освобождения временно оккупированного Крыма украинскими военными перекрутили. Об этом в комментарии hromadske заявил Илларион Павлюк, представитель Минобороны, который присутствовал на интервью.

В сообщении издание указало, что полуостров, который сейчас контролируют российские войска, могут освободить в следующем году. Журналисты отметили, что Умеров якобы выразил уверенность «в этом на сто процентов».

Илларион Павлюк опроверг информацию о таких сроках.

«Крым будет освобожден — 100 процентов. Это наша стратегическая цель», — отметил он.

Представитель министра обороны Украины добавил, что Умеров не утверждал об освобождении полуострова именно в 2024 году. Журналист в разговоре с ним, как сообщили в пресс-службе Минобороны, задавал этот вопрос несколько раз, но министр избежал каких-либо точных прогнозов с датами.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому телеканалу Welt заявил, что в следующем году хочет привлечь на военную службу мужчин, живущих за рубежом.