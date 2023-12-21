Слова міністра Умєрова про дату звільнення Криму були перекручені — представник Міноборони

Слова міністра оборони України Рустема Умєрова у розмові з представниками німецького видання Bild щодо термінів визволення тимчасово окупованого Криму українськими військовими перекрутили. Про це у коментарі hromadske заявив Іларіон Павлюк, представник Міноборони, який був присутнім на інтерв'ю.

У повідомленні видання вказало, що півострів, який зараз контролюють російські війська, можуть звільнити наступного року. Журналісти зазначили, що Умєров нібито висловив упевненість «у цьому на сто відсотків».

Іларіон Павлюк спростував інформацію про такі терміни.

«Крим буде звільнено – 100 відсотків. Це наша стратегічна мета», — зазначив він.

Представник міністра оборони України додав, що Умєров не стверджував про звільнення півострова саме у 2024 році. Журналіст у розмові з ним, як повідомили у прес-службі Міноборони, ставив це питання кілька разів, але міністр уникнув будь-яких точних прогнозів із датами.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю німецькому телеканалу Welt заявив, що наступного року хоче залучити на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном.