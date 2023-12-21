РФ сбросила четыре авибомбы на шахты Торецка: в ОВА рассказали детали атак

РФ сбросила две авибомбы на Торецк. Фото: Игорь Мороз

Оккупационные войска РФ сбросили четыре авиабомбы на предприятия Торецка Донецкой области. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«Российские оккупационные войска нанесли удары четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по угольным предприятиям в Торецке», — написал Мороз.



По информации и.о главы региона, из-за попадания двух бомб на территорию одной из шахт погиб один человек, еще двое получили ранения.



Во время удара под землей находились 32 горняка. Шахтеры выведены на поверхность, сейчас предприятие обесточено.



Кроме того, еще две бомбы попали на территорию другой шахты. Два человека погибли, трое — получили ранения.



В результате ударов повреждены административные здания и оборудование. Следователи начали уголовное производство.



Напомним, оккупанты продолжают обстрелы Авдеевки Донецкой области. В результате атаки пострадала местная жительница.