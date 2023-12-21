РФ скинула чотири авібомби на шахти Торецька: в ОВА розповіли деталі атак

РФ скинула дві авібомби на Торецьк Фото: Ігор Мороз

Окупаційні війська РФ скинули чотири авіабомби на підприємства Торецька на Донеччині. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«Російські окупаційні війська завдали ударів чотирма авіабомбами ФАБ-500 по вугільних підприємствах у Торецьку», — написав Мороз.



За інформацією в.о. глави регіону, через влучання двох бомб на територію однієї із шахт загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.



Під час удару під землею знаходилися 32 гірники. Шахтарів виведено на поверхню, зараз підприємство знеструмлено.



Окрім того, ще дві бомби потрапили на територію іншої шахти. Двоє людей загинули, троє — отримали поранення.



Внаслідок ударів пошкоджено адміністративні будівлі та обладнання. Слідчі розпочали кримінальне провадження.



Нагадаємо, окупанти продовжують обстріли Авдіївки Донецької області. Внаслідок атаки постраждала місцева мешканка.