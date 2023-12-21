В Мелитополе оккупанты взяли в плен подростков и обвинили в сотрудничестве с СБУ

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики взяли в плен подростков. Их обвиняют в сотрудничестве с СБУ.

Об этом заявил городской голова Мелитополя Ивана Федоров.

По его словам, детей обвинили в «работе на СБУ». В частности, россияне распространяют «легенду»: вроде бы ребята организовали несколько терактов. Подростков обвиняют в передаче информации о перемещении вражеской техники и базировании войск. Якобы подростки следили за одним из коллаборантов, чтобы заложить взрывчатку в его подъезде.

«Цинизм оккупантов не знает предела. Не в состоянии преодолеть сопротивление на временно оккупированных территориях, они уже пленят детей, которые под пыткой скорее признаются во всем, что скажет враг. Должны освободить наших людей. Но не допустить издевательства над нашими детьми!», — добавил Федоров.