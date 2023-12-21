У Мелітополі окупанти взяли в полон підлітків та звинуватили у співпраці з СБУ

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники полонили підлітків. Їх звинувачують у співпраці із СБУ.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, дітей звинуватили у «роботі на СБУ». Зокрема, росіяни поширюють «легенду»: начебто хлопці організували кілька терактів. Підлітків звинувачують у передачі інформації про переміщення ворожої техніки та базування військ. Нібито підлітки стежили за одним із колаборантів, щоб закласти вибухівку у його під'їзді.

«Цинізм окупантів не знає межі. Не в змозі подолати опір на тимчасово окупованих територіях, вони вже полонять дітей, які під тортурами швидше зізнаються у всьому, що скаже ворог. Маємо звільнити наших людей. Але не допустити знущання з наших дітей!», — додав Федоров.