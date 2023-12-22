Волонтеры привозят в Лиман и Святогорск корма для бездомных животных

Собаки рады волонтерам всегда. Фото: «Новости Донбасса»

Зоозащитники и волонтеры в Святогорске приезжают, чтобы наполнить уличные кормушки для бездомных животных. Населенный пункт сильно пострадал от боевых действий.



В прошлом году с июня по сентябрь он пережил оккупацию. За три с половиной месяца российские войска уничтожили городскую инфраструктуру почти на 80 процентов.



Из-за того, что большая часть людей покинула город в прошлом году перед оккупацией, по улицам сегодня бродят брошенные и бездомные животные. Зимой им особенно непросто – ведь еды нет. Журналисты «Новостей Донбасса» проведали четвероногих.



Семейство Рыжухи встречает волонтеров, виляя хвостами. Собаку оставили летом прошлого года, спустя время так и не забрали. В этом году она привела потомство. Её уже стерилизовали. И еженедельно привозят ей и щенкам корм.

Семейство Рыжухи встречает волонтеров. Фото: Кадр из видео «Новости Донбасса»

«Дом разрушенный, хозяева этой рыжей уехали, а ее бросили. Начали прикармливать. Соседи тоже помогают. Мы корм оставляем. А так, очень много собак», — рассказывает представитель Благотворительного Фонда «Хатіко Ua» Александр Мезенов.



Уличных кормушек в Святогорске больше десяти. В каждую помещается около шести килограммов корма. Есть даже питомник, где установлены домики для собак. Об этом также позаботились волонтеры.

Уличные кормушки в Святогорске. Фото: Кадр из видео «Новостей Донбасса»

Кроме этого волонтеры развозят корм и жителям Святогорска, которые заботятся о соседских питомцах. Дворняги посбегались отовсюду, местные жители поставили им будки и подкармливают.

Местные жители поставили будки дворнягам и подкармливают их. Фото: Кадр из видео «Новостей Донбасса»

Всего волонтеры раз в неделю привозят около двухсот килограммов корма для питомцев Святогорска и Лимана. В Лимане ситуация не лучше Святогорска. В некогда процветающем городе работают лишь некоторые коммунальные учреждения и магазины.



Сегодня город обстреливают значительно реже, но громада ежедневно попадает в сводки новостей. Так на окраинах населенного пункта регулярно слышны взрывы.



«Вчера прилетало весь день. Перерыв где-то в обед был, а потом опять началось. Там тоже люди живут. Дочь у меня там живет, в Кировске. Вот вчера звонила, говорит: затихли, все. Через час ляп-ляп-ляп», — говорит житель Лимана Александр.

Вид домов в Лимане после атаки россиян. Фото: Кадр из видео «Новостей Донбасса»

В Лимане есть целые районы без воды и отопления. Местная жительница Наталья говорит, её дом был сильно поврежден российскими войсками, поэтому, чтобы не разморозилась батарея — на зиму отключили воду. Кашу своим подопечным женщина варит на буржуйке.



«Собак, наверное, больше двадцати. Пятнадцать, их тут бегает полно. Но они поразбегались уже из-за холода, прячутся. Очень много собак. Вода – в колонке, свет есть. Так и зимуем, с обогревателями и буржуйками», — объясняет Наталья.

Местная жительница Лимана Наталья и волонтер Александр Мезенов. Фото: Кадр из видео «Новостей Донбасса»

Наталья благодарна волонтерам. Без их помощи и местной власти – выжить в таких условиях было бы невозможно.



Животные для людей уже стали индикаторами приближающихся обстрелов. На них местные ориентируются, когда надо прятаться в убежища.



Четвероногие помогают в Лимане также и с «прилетами». Местные жители говорят, когда самолет летит ещё далеко, питомцы сразу убегают.

Четвероногий индикатор приближающихся обстрелов. Фото: Кадр из видео «Новостей Донбасса»

Волонтеры собирают деньги на корм для животных через донаты. Говорят, стараются охватить как можно больше пострадавших от боевых действий населенных пунктов в Донецкой области.



В Святогорске выдали килограммов 80 корма и в Лимане — в пределах 80 килограммов. Также раздали людям, которые нуждаются.



Ещё волонтеры мечтают, что к их команде присоединиться ветеринар. Это даст возможность вакцинировать и стерилизовать животных в прифронтовых населенных пунктах, а также оказывать им посильную врачебную помощь.