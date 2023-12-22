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Волонтери привозять у Лиман та Святогірськ корми для бездомних тварин

22 грудня 2023, 17:00

Волонтери привозять у Лиман та Святогірськ корми для бездомних тварин

Собаки раді волонтерам завжди. Фото: «Новини Донбасу» Собаки раді волонтерам завжди. Фото: «Новини Донбасу»

Зоозахисники та волонтери до Святогірська приїжджають, щоб наповнити вуличні годівниці для безхатніх тварин. Населений пункт дуже постраждав від бойових дій.

Торік із червня по вересень він пережив окупацію. За три з половиною місяці російські війська знищили міську інфраструктуру майже на 80 відсотків.

Через те, що більша частина людей залишила місто минулого року перед окупацією, вулицями сьогодні блукають покинуті та безпритульні тварини. Взимку їм особливо непросто, адже їжі немає. Журналісти «Новин Донбасу» відвідали чотирилапих.

Сімейство Рижухи зустрічає волонтерів, виляючи хвостами. Собаку залишили влітку минулого року, згодом так і не забрали. Цього року вона нащенила цуценят. Її вже стерилізували. І щотижня привозять їй та цуценятам корм.

Сімейство Рижухи зустрічає волонтерів. Фото: Кадр із відео «Новини Донбасу»

«Будинок зруйнований, господарі цією Рижухи поїхали, а її покинули. Ми почали підгодовувати. Сусіди також допомагають. Ми корм залишаємо. А так дуже багато собак тут», — розповідає представник Благодійного Фонду «Хатіко Ua» Олександр Мезенов.

Вуличних годівниць у Святогірську понад десять. У кожну міститься близько шести кілограмів корму. Є навіть притулок, де встановлені будиночки для собак. Про це також подбали волонтери.

Вуличні годівниці у Святогірську. Фото: Кадр із відео «Новин Донбасу»

Окрім цього волонтери розвозять корм й мешканцям Святогірська, які дбають про сусідських вихованців. Безпритульні тварини прибігли звідусіль, місцеві жителі поставили їм будки та підгодовують.

Місцеві жителі поставили будки «безхатькам» та підгодовують їх. Фото: Кадр із відео «Новин Донбасу»

Загалом волонтери раз на тиждень привозять близько двохсот кілограмів корму для вихованців Святогірська та Лимана. У Лимані ситуація не краща за Святогірськ. У колись успішному місті працюють лише деякі комунальні підприємства та магазини.

Сьогодні місто обстрілюють значно рідше, але громада щодня потрапляє у новини. Так, на околицях населеного пункту регулярно чутно вибухи.

«Вчора прилітало цілий день. Перерва десь в обід була, а потім знову почалося. Там також люди живуть. Дочка в мене там мешкає, у Кіровську. Ось учора дзвонила, каже: затихли, усі. За годину ляп-ляп-ляп», — каже мешканець Лимана Олександр.

Вигляд будинків у Лимані після атаки росіян. Фото: Кадр із відео «Новин Донбасу»

У Лимані є цілі райони без води та опалення. Місцева мешканка Наталя каже, її будинок був сильно пошкоджений російськими військами, тому щоб не розморозилася батарея — на зиму відключили воду. Кашу своїм підопічним жінка варить на буржуйці.

«Собак, мабуть, понад двадцять. П'ятнадцять, їх тут повно бігає. Але вони порозбігалися вже через холод, ховаються. Дуже багато собак. Вода – у колонці, світло є. Так і зимуємо, з обігрівачами та буржуйками», — пояснює Наталя.

Місцева мешканка Лимана Наталія та волонтер Олександр Мезенов. Фото: Кадр із відео «Новин Донбасу»

Наталя вдячна волонтерам. Без їхньої допомоги та місцевої влади – вижити в таких умовах було б неможливо.

Тварини для людей вже стали індикаторами обстрілів, що наближаються. На них місцеві орієнтуються, коли треба ховатись у сховища.

Чотирилапі допомагають у Лимані також і з «прильотами». Місцеві жителі кажуть, коли літак летить ще далеко, вихованці одразу тікають.

Чотирилапий індикатор обстрілів, що наближаються. Фото: Кадр із відео «Новин Донбасу»

Волонтери збирають гроші на корм для тварин через донати. Кажуть, намагаються охопити якнайбільше постраждалих від бойових дій населених пунктів на Донеччині.

У Святогірську видали кілограмів 80 корму і в Лимані — близько 80 кілограмів. Також роздали людям, які потребують.

Ще волонтери мріють, що до їхньої команди приєднається ветеринар. Це дасть можливість вакцинувати та стерилізувати тварин у прифронтових населених пунктах, а також надавати їм посильну лікарську допомогу.

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