Начальник Авдеевской ГВА рассказал о ситуации вокруг города

Украинские военные продолжают массово ликвидируют российских оккупантов на Авдеевском направлении и держат оборону города.
Об этом сообщает начальник Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в Facebook.
«Оккупанты пытаются продавить нашу оборону... », — написал Барабаш.
По его словам, благодаря отважным воинам и всем тем, кто поддерживает силы обороны, город держится.
Начальник ГВА рассказал, что непрерывные атаки врага забирают жизни и здоровье украинцев.
При этом, несмотря на продолжение эвакуации, в городе остаются мирные жители, которые не хотят уезжать.