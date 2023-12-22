Начальник Авдеевской ГВА рассказал о ситуации вокруг города

Украинские военные продолжают массово ликвидируют российских оккупантов на Авдеевском направлении и держат оборону города.

Об этом сообщает начальник Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в Facebook.

«Оккупанты пытаются продавить нашу оборону... », — написал Барабаш.

По его словам, благодаря отважным воинам и всем тем, кто поддерживает силы обороны, город держится.

Начальник ГВА рассказал, что непрерывные атаки врага забирают жизни и здоровье украинцев.

При этом, несмотря на продолжение эвакуации, в городе остаются мирные жители, которые не хотят уезжать.