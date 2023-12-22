Начальник Авдіївської ГВА розповів про ситуацію навколо міста

Українські військові продовжують масово ліквідувати російських окупантів на Авдіївському напрямку та тримають оборону міста.

Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша у Facebook.

«Окупанти намагаються продавити нашу оборону...», - написав Барабаш.

За його словами, завдяки відважним воїнам та всім тим, хто підтримує сили оборони, місто тримається.

Начальник ГВА розповів, що безперервні атаки ворога забирають життя та здоров'я українців.

При цьому, незважаючи на продовження евакуації, у місті залишаються мирні жителі, які не хочуть їхати.