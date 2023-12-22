Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Начальник Авдіївської ГВА розповів про ситуацію навколо міста

22 грудня 2023, 20:14

Начальник Авдіївської ГВА розповів про ситуацію навколо міста

Українські військові продовжують масово ліквідувати російських окупантів на Авдіївському напрямку та тримають оборону міста.

Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша у Facebook.

«Окупанти намагаються продавити нашу оборону...», - написав Барабаш.

За його словами, завдяки відважним воїнам та всім тим, хто підтримує сили оборони, місто тримається.

Начальник ГВА розповів, що безперервні атаки ворога забирають життя та здоров'я українців.

При цьому, незважаючи на продовження евакуації, у місті залишаються мирні жителі, які не хочуть їхати.

Читайте также:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

 

ТЕГИ

Місця
Донецька область Авдіївка
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 грудня
22:02
Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ►
14:12
Для Путіна Україну втрачено назавжди — генсек НАТО
14:08
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА постраждали двоє людей
13:27
РФ відклала обов`язкове страхування автомобілів в окупації
13:12
Бійці Нацгвардії знищили російський «Ланцет» з автоматів
13:10
У Донецьку другу добу гасять пожежу на військовій базі РФ у центрі міста
12:15
Партизани назвали ймовірний напрямок перекидання САУ окупантів із Криму
11:40
Троє військових РФ убили та спалили тіло харківського фермера — СБУ
11:18
Захоплення окупантами Степового відріже ЗСУ від Авдіївки — командир батальйону
09:30
Загарбники розстріляли дитину на окупованій частині Херсонщини — начальник ОВА
08:40
Російські військові можуть посилити наступальні дії на початку 2024 року — ISW
23:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 грудня
16:40
Слова міністра Умєрова про дату звільнення Криму були перекручені — представник Міноборони
15:57
«ДНР»: внаслідок обстрілу захопленого Донецька одна людина загинула, троє поранено
14:40
У центрі Донецька влучили у військову базу сил РФ
11:35
У РФ померла 12-річна дитина з окупованої Луганщини
08:30
Мешканці окупованого Донецька оголошено підозру у держзраді — прокуратура
08:01
У Вашингтоні припустили, коли РФ піде в наступ
23:10
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 грудня
усі новини
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 грудня
23:05
У Краматорському районі чоловік незаконно перевозив безакцизний товар
22:31
Чи будуть в Україні додаткові вихідні на Різдвяні та Новорічні свята
22:02
Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ►
21:36
Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого АМКУ
20:54
Росіяни у Маріуполі готують провокацію до новорічних свят — Андрющенко
20:14
Начальник Авдіївської ГВА розповів про ситуацію навколо міста
19:26
У Краматорських школах розпочинаються новорічні канікули
18:51
В окупованому Донецьку внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА постраждали п'ятеро пожежників
18:11
Україна повернула тіла 66 загиблих українських військових
17:24
Військові РФ обстріляли Бахмутський, Краматорський та Покровський райони: поранено 5 людей
17:00
Волонтери привозять у Лиман та Святогірськ корми для бездомних тварин
16:50
На Донечтині енергетики відновили світло у 33 населених пунктах — ДТЕК
16:30
У Фінляндії запропонували виділити Україні 80 млрд євро із Європейського стабілізаційного механізму
16:20
Прикордонники знищили шість FPV-дронів росіян
16:06
«Зливав» у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ: жителя Дніпра засудили до 15 років в`язниці
15:52
Нідерланди готують до відправки перші 18 винищувачів F-16 для України
15:15
Опозиція у Німеччині заявила про наявність у країні 200 000 українських чоловіків призовного віку
14:51
До графіка руху поїзда Слов'янськ — Лозова внесли зміни
14:17
Обстріл села під Херсоном: постраждало літнє подружжя
усі новини
ВІДЕО
Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ► Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ►
22 грудня, 22:02
Собаки раді волонтерам завжди. Фото: «Новини Донбасу» Волонтери привозять у Лиман та Святогірськ корми для бездомних тварин
22 грудня, 17:00
Пожежа на території ДонНТУ у Донецьку не можуть загасити другу добу. Кадр із відео У Донецьку другу добу гасять пожежу на військовій базі РФ у центрі міста
22 грудня, 13:10
Пожежа після обстрілу РФ у Сумській області. Фото: ДСНС Після обстрілу з території РФ у Сумському районі сталася пожежа
22 грудня, 08:59
Дим у центрі Донецька. Кадр із відео У центрі Донецька влучили у військову базу сил РФ
21 грудня, 14:40
Наслідки обстрілу травматології на вулиці Артема у Донецьку. Фото: соцмережі У Донецьку обстріляли Київський район: є постраждалі
20 грудня, 22:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама