В Краматорском районе мужчина незаконно перевозил безакцизный товар. Об этом сообщили в патрульной полиции.

Как говорится в сообщении полицейских, в ятницу, 22 декабря в Краматорском районе инспекторы остановили автомобиль Opel под управлением 39-летнего водителя. Во время проверки под пассажирским сиденьем пачки сигарет без марок акцизного налога.

В полиции добавили, что для выяснения всех обстоятельств события патрульные вызвали следственно-оперативную группу отдела № 4 Краматорского РУ полиции.