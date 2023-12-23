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За сутки в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов один человек погиб, десять ранены

23 декабря 2023, 12:28

За сутки в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов один человек погиб, десять ранены

За сутки в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов один человек погиб, десять ранены

Об оперативной ситуации по Донецкой области по состоянию на утро 23 декабря сообщил сегодня и.о. главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

Отмечается, что на Волновахском направлении россияне обстреляли окрестности Пречистовки Угледарской громады.

На Донецком направлении в Марьинской громаде один человек погиб в Катериновке, один человек ранен в Антоновке. 

В Очеретинской громаде три человека ранены в Новоселовке Первой.  

В Курахово ранен один человек, повреждены восемь многоэтажек, частные дома и промзона.

На Горловском направлении в Торецке ранены четыре человека, повреждены 23 дома, четыре объекта инфраструктуры и три админздания.  

В Часовоярской громаде повреждено промышленное здание.  

В Ильиновской громаде ранен человек, повреждены 20 домов.

На Лисичанском направлении обстреляны три улицы Серебрянки Северской громады, поврежден дом в Торском Лиманской громады.

Всего за сутки россияне убили одного жителя Донбасса, ранили еще десять.

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