За добу на Донеччині через обстріли окупантів одна людина загинула, десять поранено

Про оперативну ситуацію в Донецькій області станом на ранок 23 грудня повідомив сьогодні в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни обстріляли околиці Пречистівки Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку в Мар'їнській громаді одна людина загинула в Катеринівці, одна людина поранена в Антонівці.

В Очеретинській громаді троє людей поранено в Новоселівці Першій.

У Кураховому поранено одну людину, пошкоджено вісім багатоповерхівок, приватні будинки та промзона.

На Горлівському напрямку в Торецьку поранено чотирьох людей, пошкоджено 23 будинки, чотири об'єкти інфраструктури та три адмінбудівлі.

У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю.

В Іллінівській громаді поранено людину, пошкоджено 20 будинків.

На Лисичанському напрямку обстріляно три вулиці Серебрянки Сіверської громади, пошкоджено будинок у Торському Лиманській громаді.

Загалом за добу росіяни вбили одного жителя Донбасу, поранили ще десятьох.