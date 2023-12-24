Количество российских авиаударов уменьшилось после уничтожения Су-34 — Игнат

Российские оккупанты стали меньше применять авиацию по Украине после того, как украинская ПВО уничтожила три российских истребителя Су-34. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.



По его словам, теперь авиационные средства поражения гораздо меньше применяются оккупантами.



«Особенно управляемые авиабомбы. В частности, на Херсонском направлении. Фактически это единичные случаи», — отметил Игнат.



Кроме того, спикер уточнил, что россияне сейчас пытаются разведать то, чем были сбиты сразу три их самолета.



«Противник сейчас пытается разведать как можно больше. Собрать информацию в тех южных регионах, где произошло сбитие российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены те самолеты в «вечный полет», — резюмировал он.



Напомним, 22 декабря в полдень на южном направлении Силы обороны Украины сбили три российских истребителя Су-34.