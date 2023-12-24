Кількість російських авіаударів зменшилася після знищення Су-34 — Ігнат

Російські окупанти стали менше застосовувати авіацію по Україні після того, як українська ППО знищила трьох російських винищувачів Су-34. Про це повідомив представник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.



За його словами, наразі авіаційні засоби ураження набагато менше застосовуються окупантами.



«Особливо керовані авіабомби. Зокрема, на Херсонщині. Фактично це поодинокі випадки», — зазначив Ігнат.



Крім того, спікер уточнив, що росіяни зараз намагаються розвідати те, чим було збито відразу три їхні літаки.



«Противник зараз намагається розвідати якомога більше. Зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у «вічний політ», — резюмував він.



Нагадаємо, 22 грудня опівдні на південному напрямку Сили оборони України збили три російські винищувачі Су-34.