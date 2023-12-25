ПВО сбила пять дронов над Днепропетровской областью, из-за обломков был пожар — ОВА

Над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны уничтожили пять российских дронов вечером 24 декабря. В одном из районов региона обломки беспилотника повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Пять вражеских БПЛА над областью уничтожили наши защитники из ПВК «Восток» вчера поздно вечером. По два шахеда сбили в Синельниковском и Днепровском районах. И еще один — в Павлоградском», — написал он.



По словам Лысака, в Павлоградском районе обломки повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.



Кроме того, в Днепровском районе остатки дрона упали на территорию неработающего предприятия. В результате этого произошло возгорание одноэтажного здания.



Напомним, в ночь на 25 декабря 2023 года противник атаковал 31 ударным БпЛА типа «Shahed» и двумя авиационными ракетами.