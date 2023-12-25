ППО збило п`ять дронів над Дніпропетровською областю, через уламки була пожежа — ОВА

Над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони знищили п'ять російських дронів увечері 24 грудня. В одному з районів регіону уламки безпілотника пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«П'ять ворожих БПЛА над областю знищили наші захисники з ПвК «Схід» учора пізно ввечері. По два шахеди збили у Синельниківському та Дніпровському районах. І ще один — у Павлоградському», — написав він.



За словами Лисака, у Павлоградському районі уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.



Крім того, у Дніпровському районі залишки дрону впали на територію непрацюючого підприємства. Внаслідок цього сталося займання одноповерхової будівлі.



Нагадаємо, у ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» та двома авіаційними ракетами.