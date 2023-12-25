Оккупанты обстреляли Авдеевку, Нью-Йорк и Красногоровку: в ОВА рассказали детали российских атак

Российская армия атаковала шесть громад за прошедшие сутки, 24 декабря. Под огонь попали Авдеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Серебрянка и другие. В результате обстрелов есть значительные повреждения. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По его словам, на Волновахском направлении россияне обстреляли из артиллерии Пречистовку и окрестности Богоявленки Угледарской громады.



На Донецком направлении 1 человек ранен в Очеретино. В Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы. В Курахово в зоне поражения промзона. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка и Максимилиановка.



На Горловском направлении Нью-Йорк Торецкой громады подвергся артобстрелу и бомбовому удару — ранены 2 человека, повреждены 25 домов и 1 инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома.



На Лисичанском направлении повреждены 2 дома: в Серебрянке Северской громады и в Торском Лиманской громады.



Напомним, оккупанты за прошедшие сутки, 24 декабря, ранили трех жителей Донецкой области.