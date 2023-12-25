Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты обстреляли Авдеевку, Нью-Йорк и Красногоровку: в ОВА рассказали детали российских атак

25 декабря 2023, 10:50

Оккупанты обстреляли Авдеевку, Нью-Йорк и Красногоровку: в ОВА рассказали детали российских атак

Российская армия атаковала шесть громад за прошедшие сутки, 24 декабря. Под огонь попали Авдеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Серебрянка и другие. В результате обстрелов есть значительные повреждения. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.

По его словам, на Волновахском направлении россияне обстреляли из артиллерии Пречистовку и окрестности Богоявленки Угледарской громады.

На Донецком направлении 1 человек ранен в Очеретино. В Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы. В Курахово в зоне поражения промзона. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка и Максимилиановка.

На Горловском направлении Нью-Йорк Торецкой громады подвергся артобстрелу и бомбовому удару — ранены 2 человека, повреждены 25 домов и 1 инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома: в Серебрянке Северской громады и в Торском Лиманской громады.

Напомним, оккупанты за прошедшие сутки, 24 декабря, ранили трех жителей Донецкой области. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Игорь Мороз
Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:02
В оккупированном Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Запорожской области
23:19
В Горловке горит торговый центр после обстрела
09:59
В оккупированном Севастополе утром был слышен взрыв
23:18
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 декабря
15:50
В оккупированном в Донецке беспилотник сбросил боеприпас: ранены пять человек
15:15
На оккупированной Луганщине установили тарифы на электроэнергию на 2024 год
14:50
В СНБО прокомментировали мобилизацию женщин в Украине
09:45
Оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку — Генштаб
08:21
Воздушные силы в течение ночи сбили все дроны россиян
23:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 декабря
22:02
Донбасс — без света: Группировки «ЛДНР» не чинят, Россия не справляется ►
14:12
Для Путина Украина потеряна навсегда — генсек НАТО
14:08
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали два человека
13:27
РФ отложила обязательное страхование автомобилей в оккупации
13:12
Бойцы Нацгвардии уничтожили российский «Ланцет» из автоматов
13:10
В Донецке вторые сутки тушат пожар на военной базе РФ в центре города
12:15
Партизаны назвали вероятное направление переброски САУ оккупантов из Крыма
11:40
Трое военных РФ убили и сожгли тело харьковского фермера — СБУ
11:18
Захват оккупантами Степового отрежет ВСУ от Авдеевки — командир батальона
09:30
Захватчики расстреляли ребенка на оккупированной части Херсонщины — начальник ОВА
все новости
11:50
Украина получила 1,34 млрд долларов от США, Японии, Норвегии и Швейцарии: на что пойдут средства
11:35
Комитет ВРУ по свободе слова осудил поступок журналиста, который не вернулся из командировки за границу
11:25
Около 4 тысяч приемных украинских детей находятся в оккупации или депортированы в РФ
11:10
Российский пропагандист Красовский госпитализирован с отравлением — СМИ
10:50
Оккупанты обстреляли Авдеевку, Нью-Йорк и Красногоровку: в ОВА рассказали детали российских атак
10:27
В Северодонецке мужчин при попытке получить любую административную услугу отправляют в военкомат
09:59
На Донетчине из-за непогоды и обстрелов без света почти 20 населенных пунктов — Минэнерго
09:40
Россияне эксплуатируют спортивный аэродром Бекетовка в Волгограде в военных целях
09:22
ПВО сбила пять дронов над Днепропетровской областью, из-за обломков был пожар — ОВА
09:02
В оккупированном Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Запорожской области
08:55
Обломками сбитого БпЛА повреждены помещения припортовой инфраструктуры Одессы
08:42
На Рождество оккупанты атаковали Чернобаевку: погибла женщина
08:30
Силы обороны Украины уничтожили за сутки 28 БПЛА, две ракеты и два истребителя оккупантов
08:28
На территории села Невское произошло 15 взрывов — Луганская ОВА
08:13
В результате обстрела Донетчины трое людей получили ранения
00:03
Силы ПВО Украины сбили еще один российский Су-34
23:19
В Горловке горит торговый центр после обстрела
22:45
В Кураховской громаде приостановили выдачу гуманитарной помощи
18:56
На Донетчине энергетики за двое суток вернули свет в 19 населенных пунктов
18:16
В Минобороны рассказали, какие изменения будут в процессе мобилизации
все новости
ВИДЕО
В Горловке горит торговый центр. Фото: кадр из видео В Горловке горит торговый центр после обстрела
24 декабря, 23:19
В оккупированном Иловайске после обстрела начался сильный пожар. Фото: скриншот видео «Прилет» в Иловайске: местные жители сообщают о сильном пожаре
23 декабря, 13:49
Донбасс — без света: Группировки «ЛДНР» не чинят, Россия не справляется ► Донбасс — без света: Группировки «ЛДНР» не чинят, Россия не справляется ►
22 декабря, 22:02
Собаки рады волонтерам всегда. Фото: «Новости Донбасса» Волонтеры привозят в Лиман и Святогорск корма для бездомных животных
22 декабря, 17:00
Пожар на территории ДонНТУ в Донецке не могут потушить вторые сутки. Кадр из видео В Донецке вторые сутки тушат пожар на военной базе РФ в центре города
22 декабря, 13:10
Пожар после обстрела РФ в Сумской области. Фото: ГСЧС После обстрела с территории РФ в Сумском районе произошел пожар
22 декабря, 08:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама