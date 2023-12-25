Окупанти обстріляли Авдіївку, Нью-Йорк та Красногорівку: в ОВА розповіли деталі російських атак

Російська армія атакувала шість громад минулої доби, 24 грудня. Під вогонь потрапили Авдіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Серебрянка та інші. Внаслідок обстрілів є значні пошкодження. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



За його словами, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли з артилерії Пречистівку та околиці Богоявленки Вугледарської громади.



На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Очеретиному. В Авдіївці зафіксовано поодинокі обстріли. У Кураховому в зоні ураження промзона. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Максимільянівка.



На Горлівському напрямку Нью-Йорк Торецької громади зазнав артобстрілу та бомбового удару — поранено 2 людини, пошкоджено 25 будинків і 1 інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.



На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Серебрянці Сіверської громади та в Торському Лиманської громади.



Нагадаємо, окупанти минулої доби, 24 грудня, поранили трьох жителів Донецької області.