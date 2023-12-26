Армия РФ совершила 74 обстрела Херсонской области: один человек получил ранения

За минувшие сутки российская оккупационная армия совершила 74 обстрела по территории Херсонской области, выпустив 391 снаряд из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда. русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; критической инфраструктуры в Херсонском районе», — заявил Прокудин.



По словам главы Херсонской ОВА, из-за российской агрессии один человек получил ранения. Ранее на Рождество оккупанты атаковали Чернобаевку, убив женщину.