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Армия РФ совершила 74 обстрела Херсонской области: один человек получил ранения

26 декабря 2023, 08:55

Армия РФ совершила 74 обстрела Херсонской области: один человек получил ранения

За минувшие сутки российская оккупационная армия совершила 74 обстрела по территории Херсонской области, выпустив 391 снаряд из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда. русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; критической инфраструктуры в Херсонском районе», — заявил Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, из-за российской агрессии один человек получил ранения. Ранее на Рождество оккупанты атаковали Чернобаевку, убив женщину.

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