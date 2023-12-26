Армія РФ здійснила 74 обстріли Херсонської області: одна людина отримала поранення

Минулої доби російська окупаційна армія здійснила 74 обстріли по території Херсонської області, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі», - заявив Прокудін.



За словами голови Херсонської ОВА, через російську агресію одна людина отримала поранення. Раніше на Різдво окупанти атакували Чорнобаївку, вбивши жінку.