Масштабное ДТП под Днепром: пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате масштабной аварии под Днепром. Фото: ГСЧС

В Днепровском районе возле поселка Васильевка утром 26 декабря столкнулись шесть автомобилей, один из них — грузовик. В результате ДТП травмированы шесть человек. Об этом сообщила ГСЧС.

Отмечается, что сегодня утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло за пределами поселка Васильевка Солонянской поселковой территориальной громады Днепровского района.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что произошло столкновение шести транспортных средств, из которых одно грузовое.

В результате ДТП получили травмы шесть человек, из которых трое госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в лечебное учреждение.

Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия, говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря в Польше в результате столкновения микроавтобуса на украинской регистрации и грузовика погиб 30-летний гражданин Украины, еще восемь человек получили ранения.