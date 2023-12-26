Масштабна ДТП під Дніпром: постраждали шестеро людей

Шестеро людей постраждали внаслідок масштабної аварії під Дніпром. Фото: ДСНС

У Дніпровському районі біля селища Василівка вранці 26 грудня зіткнулися шість автомобілів, один із них — вантажівка. Внаслідок ДТП травмовано шестеро людей. Про це повідомила ДСНС.

Зазначається, що сьогодні вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району.

Після прибуття до місця пригоди рятувальники встановили, що сталося зіткнення шести транспортних засобів, з яких один вантажний.

Внаслідок ДТП отримали травми шестеро людей, з яких трьох госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу.

Співробітники Національної поліції встановлюють обставини події, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 грудня у Польщі внаслідок зіткнення мікроавтобуса на українській реєстрації та вантажівки загинув 30-річний громадянин України, ще вісім осіб отримали поранення.