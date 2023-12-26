Нардеп «ОПЗЖ» от Бахмута арендовал квартиру в Польше за несколько дней до российского вторжения

Федор Христенко нардеп от Бахмута и Лимана, который сбежал до начала вторжения. Фото: Facebook

Народный депутат от запрещенной партии «ОПЗЖ» Федор Христенко, 19 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения арендовал квартиру в Польше размером 173 квадратных метра.



И с первых дней агрессии России, 24 февраля 2022 года, народный избранник Христенко не посетил ни одного заседаний Верховной Рады Украины.



Стоит отметить, что он баллотировался от Бахмута и Лимана. Сейчас Бахмут после долгих боев полностью разрушен и оккупирован Россией.



Где находится семья Христенко пока неизвестно. Подробнее читайте в нашей статье: «И след простыл. Куда подевались нардепы из Донецкой области после начала войны».