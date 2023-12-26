Нардеп «ОПЗЖ» від Бахмута орендував квартиру у Польщі за кілька днів до російського вторгнення

Федір Христенко нардеп від Бахмута та Лимана, який втік до початку вторгнення. Фото: Facebook

Народний депутат від забороненої партії «ОПЗЖ» Федір Христенко, 19 лютого 2022 року, за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення орендував квартиру у Польщі розміром 173 квадратні метри. Це випливає із декларації Христенка за 2022 рік, яку проаналізували «Новини Донбасу».



З перших днів агресії Росії, 24 лютого 2022 року, народний обранець Христенко не відвідав жодного засідання Верховної Ради України.



Дружина Федора Христенка Марина 10 лютого 2022 року купила автомобіль BMW нової моделі за майже 4 мільйони гривень. Також дружина Христенко володіє низкою нерухомості у Києві, Київській області, а також у Росії.

Крім того, сім'я Христенко володіє ювелірними прикрасами та годинниками вартістю від 20 до 450 тисяч доларів таких брендів, як Patek Philippe, Richard Mille, Bvlgari, Chopard, Harry Winston.



Федір Христенко балотувався від округу на Донеччині, до якого входять Бахмут та Лиман. Наразі Бахмут після довгих боїв повністю зруйнований та окупований Росією.



Де знаходиться сім'я Христенко наразі невідомо. Докладніше читайте у нашій статті: «І сліду нема. Куди поділися нардепи з Донецької області після початку війни».