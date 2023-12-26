В КАМАЗ с ранеными военными РФ врезался оккупант на «Лексусе», есть погибшие

На оккупированной части Запорожской области российский военнослужащий на «Лексусе» вылетел на встречную полосу и врезался в КамАЗ с ранеными военными, есть погибшие. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил независимый российский телеграм-канал Astra.

Сообщается, что авария произошла 25 декабря вечером на трассе в районе села Владимировка.

«29-летний сержант, командир отделения технической разведки ВС РФ Таймураз Хугаев, за рулем «Лексуса» вылетел на встречную полосу и врезался в КамАЗ. КамАЗ перевозил раненых российских военных. Погибли два пассажира КамАЗа — военнослужащий в/ч 6334 Максим Таблов и военнослужащий в/ч 71718 сержант Владимир Артамонов. Водитель-санитар, управлявший КамАЗом, — рядовой Ислан Р. ранен. Также в результате ДТП ранены еще 12 военнослужащих, которых перевозил Ислан», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».