У КАМАЗ із пораненими військовими РФ врізався окупант на «Лексусі», є загиблі

На окупованій частині Запорізької області російський військовослужбовець на «Лексусі» вилетів на зустрічну смугу та врізався у КамАЗ із пораненими військовими, є загиблі. Про це сьогодні, 26 грудня, повідомив незалежний російський телеграм-канал Astra.

Повідомляється, що аварія сталася 25 грудня увечері на трасі в районі села Володимирівка.

«29-річний сержант, командир відділення технічної розвідки ЗС РФ Таймураз Хугаєв, за кермом «Лексуса» вилетів на зустрічну смугу та врізався у КамАЗ. КамАЗ перевозив поранених російських військових. Загинули два пасажири КамАЗу — військовослужбовець в/ч 6334 Максим Таблов та військовослужбовець в/ч 71718 сержант Володимир Артамонов. Водій-санітар, який керував КамАЗом, — рядовий Іслан Р. поранений. Також внаслідок ДТП поранено ще 12 військовослужбовців, яких перевозив Іслан», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.