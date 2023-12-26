Штрафы и тюрьма: Кабмин придумал ряд санкций, для тех кто уклоняеся от мобилизации

В Правительстве Украины предлагают наложить ряд ограничений на уклоняющихся от мобилизации граждан нарушает правила военного учета и законодательства повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Об этом свидетельствует проекты законов №10378 и №10379, внесенные Кабинетом министров в Верховную Раду

25 декабря Кабмин внес в парламент Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы (10378) и Проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения (10379).

В законопроекте №10378 правительство предлагает ввести, что военнообязанные и резервисты, не выполнившие обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации, по сообщению руководителя ТЦК вносятся в Единый реестр должников – и к ним применяются следующие ограничения:

Запрет выезда за границу;

Запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

Ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

Ограничение права пользоваться и распоряжаться средствами и другими ценностями;

Отказ в заключении кредитного договора или договора ссуды;

Приостановка получения льгот и услуг от государства.

Такие временные меры к гражданам на время мобилизации (статья 20-1) прекращаются, если гражданин исполнит обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации и руководитель ТЦК исключит его из Единого реестра должников.

Кроме того, в случае принятия законопроекта без прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы человек не сможет попасть на государственную службу, в органы прокуратуры и полиции.

Другим законопроектом №10379 Кабмин, в частности, предлагает существенно повысить штрафы для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.