Штрафи та в'язниця: Кабмін придумав низку санкцій, для тих, хто ухиляється від мобілізації

В Уряді пропонують накласти низку обмежень на громадян, які ухиляються від мобілізації, порушує правила військового обліку та законодавства підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.
Про це свідчать проекти законів №10378 та №10379 , внесені Кабінетом міністрів до Верховної Ради.
25 грудня Кабмін вніс до парламенту Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби (10378) та Проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за військові правопорушення (10379).
У законопроекті №10378 уряд пропонує запровадити, що військовозобов'язані та резервісти, які не виконали обов'язки громадян з мобілізаційної підготовки та мобілізації, за повідомленням керівника ТЦК, вносяться до Єдиного реєстру боржників – і до них застосовуються такі обмеження:
Крім того, у разі ухвалення законопроекту без проходження базової загальновійськової підготовки чи військової служби людина не зможе потрапити на державну службу, до органів прокуратури та поліції.
Іншим законопроектом №10379 Кабмін, зокрема, пропонує суттєво підвищити штрафи для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов'язок та військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
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