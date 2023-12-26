Обстрел жд в Херсоне: пассажиры находились в укрытии

В результате обстрела Херсона поврежден вокзал и подвижной состав «Укрзализныци», известно о нескольких раненых работниках. Об этом сообщают в «Укрзализныце».

«В результате обстрела Херсона поврежден вокзал и подвижной состав Укрзализныци. На данный момент известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии», — говорится в сообщении «Укрзализныци».

«План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативное подспорье), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров к безопасности. Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение», — сообщают железнодорожники.

В «Укрзализныце» дополнили, что по состоянию на сейчас, пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами.

Также поезд в Киев отправится по диспетчерскому расписанию.

Рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра будут предварительно следовать в Николаев.