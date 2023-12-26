Обстріл залізничного транспорту в Херсоні: пасажири перебували в укритті

Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал та рухомий склад «Укрзалізниці», відомо про кількох поранених працівників. Про це повідомляють в «Укрзалізниці».

«Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал та рухомий склад Укрзалізниці. На даний момент відомо про кількох поранених працівників. Пасажири в укритті», — йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

«План наступний: чекаємо на стабілізацію ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякую Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки. Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух», - повідомляють залізничники.

В «Укрзалізниці» доповнили, що станом на зараз пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися до Миколаєва автобусами.

Також поїзд до Києва вирушить за диспетчерським розкладом.

Рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра будуть попередньо прямувати до Миколаєва.