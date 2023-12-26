На оккупированной Луганщине частично отменили комендантский час на новогодние праздники

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на большей части оккупированной Луганской области на новогодние и рождественские праздники.



Согласно «указу» Пасечника, комендантский час не будет действовать с 23:00 31 декабря 2023 года до 04:00 8 января 2024 года.



При этом комендантский час сохранится в Кременском районе, Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском и Троицком районах.



Комендантский час в Рубежном действует с 20:00 до 06:00. В Кременском районе, Лисичанске, Первомайске, Северодонецке, Сватовском, Троицком районах запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах сохраняется c 21:00 до 06:00.



На большей части оккупированной Луганщины комендантский час действует с 23:00 до 04:00.