На окупованій Луганщині частково скасували комендантську годину на новорічні свята

Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник призупинив дію комендантської години на більшій частині окупованої Луганської області на новорічні та різдвяні свята.



Згідно з «указом» Пасічника, комендантська година не діятиме з 23:00 31 грудня 2023 року до 04:00 8 січня 2024 року.



При цьому комендантська година збережеться у Кремінському районі, Лисичанську, Первомайську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Сватівському та Троїцькому районах.



Комендантська година у Рубіжному діє з 20:00 до 06:00. У Кремінському районі, Лисичанську, Первомайську, Сєвєродонецьку, Сватівському, Троїцькому районах заборона перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях зберігається з 21:00 до 06:00.



На більшій частині окупованої Луганщини комендантська година діє з 23:00 до 04:00.