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На окупованій Луганщині частково скасували комендантську годину на новорічні свята

26 грудня 2023, 23:55

На окупованій Луганщині частково скасували комендантську годину на новорічні свята

Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник призупинив дію комендантської години на більшій частині окупованої Луганської області на новорічні та різдвяні свята.

Згідно з «указом» Пасічника, комендантська година не діятиме з 23:00 31 грудня 2023 року до 04:00 8 січня 2024 року.

При цьому комендантська година збережеться у Кремінському районі, Лисичанську, Первомайську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Сватівському та Троїцькому районах.

Комендантська година у Рубіжному діє з 20:00 до 06:00. У Кремінському районі, Лисичанську, Первомайську, Сєвєродонецьку, Сватівському, Троїцькому районах заборона перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях зберігається з 21:00 до 06:00.

На більшій частині окупованої Луганщини комендантська година діє з 23:00 до 04:00.

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