Россия совершила более 400 химических атак по Украине

РФ совершила 465 химических атак по Украине. Фото: пресс-служба Командования Сил поддержки ВСУ

Российская армия с начала полномасштабной войны применяла 465 атак с использованием химических веществ по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Сил поддержки ВСУ.



«Силами обороны зафиксировано 465 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь этого года 81 случай. Так, всего за один день 19 декабря Россия совершила 8 атак», — говорится в сообщении.



В частности, россияне используют гранаты, такие как К-51, РГР, а также ручную газовую гранату Дрофа-ПМ.



Также применяются и самодельные взрывные устройства, оснащенные веществами раздражающего действия. Кроме того, производятся артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.



В ведомстве уточнили, что 14 декабря выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.



Напомним, российские войска в ночь на 27 декабря в очередной раз запустили по Украине ударные дроны «Шахед» во время воздушной атаки. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил удалось уничтожить более трех десятков БПЛА.