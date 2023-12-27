Росія здійснила понад 400 хімічних атак по Україні

РФ здійснила 465 хімічних атак по Україні. Фото: прес-служба Командування Сил підтримки ЗСУ

Російська армія з початку повномасштабної війни застосовувала 465 атак із використанням хімічних речовин по Україні. Про це повідомили у пресслужбі Командування Сил підтримки ЗСУ.



«Силами оборони зафіксовано 465 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року 81 випадок. Так, лише за один день 19 грудня Росія здійснила 8 атак», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, росіяни використовують гранати, такі як К-51, РГР, а також газову ручну гранату Дрофа-ПМ.



Також застосовуються і саморобні вибухові пристрої, оснащені речовинами подразнювальної дії. Крім того, здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.



У відомстві уточнили, що 14 грудня виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО із вмістом невідомої хімічної речовини.





Нагадаємо, російські війська в ніч проти 27 грудня вкотре запустили по Україні ударні дрони «Шахед» під час повітряної атаки. Силами та засобами ППО Збройних сил вдалося знищити понад три десятки БПЛА.