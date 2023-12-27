Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в 10:03 с испытательного космодрома минобороны страны-оккупанта в Архангельской области. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.



«Расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — добавили в миобороны РФ.



Примечательно, что целью запуска ракеты-носителя просто указано, как «в интересах Минобороны России». В конце февраля 2023-го президент Украины Владимир Зеленский уверял, что Россия до сих пор хочет захватить Киев.



Напомним, 24 октября в немецком издании BILD появилась информация о том, что Путину предложили переделать ракету-носитель типа «Союз», чтобы после запуска она не достигала орбиты, а врезалась в большой город в Украине, вероятно, Киев.



Военный эксперт BILD Юлиан Рёпке также опубликовал записи разговоров бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и нынешнего руководителя дочернего предприятия «Ракетно-космический центр «Прогресс» Дмитрия Баранова, подтверждающих это.