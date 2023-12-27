ПКС Росії провели пуск ракети-носія «Союз-2.1в» з космодрому Плесецьк, з якого раніше планували вдарити по Україні

Повітряно-космічні сили РФ провели пуск ракети-носія «Союз-2.1в» з космодрому Плесецьк о 10:03 з випробувального космодрому міноборони країни-окупанта в Архангельській області. Про це сказано на сайті оборонного відомства.



«Розрахунками космічних військ ПКС проведено пуск ракети-носія легкого класу "Союз-2.1в" з космічним апаратом на користь Міноборони Росії», - додали в міноборони РФ.



Примітно, що метою запуску ракети-носія просто вказано як «на користь Міноборони Росії». Наприкінці лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський запевняв, що Росія досі хоче захопити Київ.



Нагадаємо, 24 жовтня у німецькому виданні BILD з'явилася інформація про те, що Путіну запропонували переробити ракету-носій типу «Союз», щоб після запуску вона не досягала орбіти, а врізалася у велике місто в Україні, ймовірно, Київ.



Військовий експерт BILD Юліан Репке також опублікував записи розмов колишнього голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна та нинішнього керівника дочірнього підприємства «Ракетно-космічний центр «Прогрес» Дмитра Баранова, які це підтверджують.