На временно оккупированных территориях прибыли политтехнологи Кремля, чья задача нарисовать явку на выборах президента России. Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

В Кремле уже определились с цифрами, которые собираются изобразить в поддержку диктатора. По замыслу окупантов, международный преступник Владимир Путин должен набрать на ТОТ 80% поддержки, при аналогичной явке.

Псевдовольное выявление имеет именно пропагандистскую цель, как бы продемонстрировать «легальность» правления диктатора и его нацистской политики со стороны населения ТОТ.

Задача политтехнологов организовать представление и скрыть отсутствие явки, а также инструктаж членов избирательных комиссий по фальсификации голосования.