На тимчасово окупованих територіях прибули політтехнологи Кремля, чиє завдання намалювати явку на виборах президента Росії. Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

У Кремлі вже визначились із цифрами, які збираються зобразити на підтримку диктатора. За задумом оккупантів, міжнародний злочинець Володимир Путін має набрати на ТОТ 80% підтримки, за аналогічної явки.

Псевдовольне виявлення має саме пропагандистську мету, як би продемонструвати «легальність» правління диктатора та його нацистської політики з боку населення ТОТ.

Завдання політтехнологів організувати подання та приховати відсутність явки, а також інструктаж членів виборчих комісій із фальсифікації голосування.