ДТЭК вернул свет в дома более 15 тысяч семей Лиманской и Святогорской громады после деоккупации

Энергетики ДТЭК Донецкие электросети вернули свет в деоккупированные общины севера Донбасса, пострадавшие от боевых действий и освобожденные от оккупантов.

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

Свет вернули более чем в 20 населенных пунктов в дома более 15 тысяч семей, в том числе Лиманской и Святогорской громады.

В компании отметили, что это было критически важно для восстановления жизни деоккупированных общин. Энергетики приложили максимум усилий, чтобы выполнить работы как можно быстрее, несмотря на постоянные боевые действия в регионе.

«ДТЭК Донецкие электросети делает все возможное, чтобы вернуть свет после боевых действий и обстрелов, чтобы украинцы имели возможность связаться с родными. Наши аварийные бригады с первого дня войны ремонтируют разрушенные оккупантами сети и возвращают свет украинцам и объектам критической инфраструктуры. ДТЭК объединил все усилия и ресурсы, бок о бок деоккупированные общины Донбасса восстанавливали более 60 энергетиков. Помогали им 34 специалиста из 3 ОСР ДТЭК Одесской, Днепропетровской и Киевской областей. Мы восстановили более 370 километров линий электропередач, разрушенных обстрелами. Были отремонтированы и включены 14 высоковольтных подстанций и 126 трансформаторных подстанций. Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы у жителей прифронтового региона было светло», - сообщили в энергокомпании.