ДТЕК повернув світло до будинків понад 15 тисяч сімей Лиманської та Святогірської громади після деокупації

Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі повернули світло в деокуповані громади півночі Донбасу, які постраждали від бойових дій та звільнені від окупантів.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

Світло повернули більш ніж у 20 населених пунктів до будинків понад 15 тисяч сімей, у тому числі Лиманської та Святогірської громади.

У компанії зазначили, що це було критично важливим для відновлення життя деокупованих громад. Енергетики доклали максимум зусиль, щоб виконати роботи якнайшвидше, незважаючи на постійні бойові дії в регіоні.

«ДТЕК Донецькі електромережі робить все можливе, щоби повернути світло після бойових дій та обстрілів, щоб українці мали змогу зв'язатися з рідними. Наші аварійні бригади з першого дня війни ремонтують зруйновані окупантами мережі та повертають світло українцям та об'єктам критичної інфраструктури. ДТЕК об'єднав усі зусилля та ресурси, пліч-о-пліч деокуповані громади Донбасу відновлювали понад 60 енергетиків. Допомагали їм 34 спеціалісти з 3 ЗРР ДПЕК Одеської, Дніпропетровської та Київської областей. Ми відновили понад 370 кілометрів ліній електропередач, зруйнованих обстрілами. Було відремонтовано та включено 14 високовольтних підстанцій та 126 трансформаторних підстанцій. Енергетики ДПЕК роблять все можливе, щоб у мешканців прифронтового регіону було ясно», - повідомили в енергокомпанії.