Оккупанты атаковали Донетчину: двое людей пострадали

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 27 декабря, обстреляли Донецкую область. В результате атаки двое жителей травмированы. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«За 27 декабря россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Авдеевке и Переездном», — написал он.



Отмечается, что общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области оккупанты убили 1801 человека, еще 4421 — получил ранения.



Напомним, в Донецке мужчина пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.